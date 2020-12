Test Haven : un jeu imparfait mais attachant, par les créateurs de Furi

Le Test

Comme son nom ne l'indique pas du tout, The Game Bakers est un studio français, basé à Montpellier et fondé en 2010 par d'anciens salariés d'Ubisoft. Son plus haut fait d'arme pour le moment date de 2016 et n'est autre que l'exigeant Furi, qui avait su ravir les amateurs de challenge élevé. Changement de cap avec Haven, qui abandonne totalement tout aspect "die & retry" et nous propose bien au contraire une aventure "chill", centrée sur la narration, l'exploration et… la vie de couple !

On ne sait pas trop si les amoureux Kay et Yu sont issus du futur, d'une dimension parallèle, ou d'une galaxie lointaine, mais une chose est sûre : il ne fait pas forcément bon vivre sur leur planète d'origine quand on est jeune et idéaliste. En effet, un "Appaireur" y choisit le meilleur compagnon possible pour chaque individu, et sa décision est naturellement irrévocable. Bien décidés à vivre ensemble coûte que coûte, et donc à ne pas se caser avec leurs compagnons officiels respectifs, Kay et Yu décident de s'enfuir. Après une séquence d'introduction animée de toute beauté, l'aventure commence sur la mystérieuse et lointaine planète Source, sur laquelle les amants rebelles viennent d'atterrir en urgence. En guise de planète, il s'agit plutôt de différents îlots qui flottent séparément dans l'espace, et qui se voient reliés entre eux par des sortes de ponts énergétiques appelés arcs d'onde. Grâce à leurs bottes high-tech, nos deux héros sont capables de survoler ces ponts, mais également de suivre des lignes d'onde présentes sur chaque îlot ou, plus simplement, de flotter légèrement au dessus des surfaces standards.







Tout cela débouche sur un système de déplacements très agréable, qui mise quasiment tout sur le vol, ou plutôt le survol. Il reste possible de marcher, mais la lenteur du procédé le réserve à quelques rares moments où l'on souhaite se poser ou se placer à un endroit précis. Par ailleurs, s'il est également possible de passer à volonté d'un personnage à l'autre, la manœuvre s'avère plus esthétique qu'autre chose, car le couple est inséparable et se déplace toujours en duo. Sur la plupart des îlots le survol sert également à nettoyer le terrain infesté de rouille, ce qui permet de ramasser des blocs de ressources au passage. Haven emprunte en effet quelques mécaniques aux jeux de survie, et il est important de récolter tout ce que l'on trouve, afin de pouvoir créer différents éléments, à commencer par de délicieuses recettes de cuisine ! Pommiels rôtis, banaches flambées ou boba laqué figurent ainsi au menu, le jeu ayant l'intelligence de nous proposer des ingrédients fictifs et donc forcément exotiques.







LE CALENDRIER DE L'HAVEN





Les phases de cuisine font partie des activités du quotidien sur lequel le jeu n'hésite pas à mettre l'accent. L'aventure a beau être futuro-spatiale, elle se concentre en réalité sur la vie de couple, dont certains principes semblent intemporels. On peut ainsi assister à des moments de complicité, des disputes, des séances de gym, des douches communes, des parties de cartes, des changements de côté dans le lit, et même des histoires de pieds froids ou de tâches humides sur les draps. Étonnamment, malgré leur aspect parfaitement ordinaire, tous ces moments ne paraissent jamais ennuyeux. C'est en grande partie du à la qualité de l'écriture, à la fois légère, amusante et contemporaine. On a même droit à quelques fulgurances, comme ces insultes fictives qui conviennent parfaitement à la jeunesse des protagonistes, mais nous épargnent toute vulgarité réelle. C'est glichement malin ! En revanche, les développeurs jouent clairement dans la team progressiste, façon Dontnod. Le garçon cuisine, la fille répare les moteurs, ils sont tous les deux vegan, ils échangent leurs corps suite à l'ingestion volontaire de champignons hallucinogènes (car se droguer c'est forcément cool, ami jeune toi-même tu sais), et on apprend au détour d'un ou deux dialogues qu'il est parfaitement normal d'avoir deux mères. Bref, on comprend bien l'intention (éviter les clichés séculaires du couple traditionnel), mais le résultat manque tout de même un peu de subtilité. Il en va de même pour les allusions sexuelles, qui amusent au début et ajoutent à la crédibilité du couple, mais finissent par lasser, voire agacer, tellement elles sont employées de manière systématique. En revanche, il n'y a absolument rien à reprocher au système de combat, bien plus satisfaisant que ce qu'on aurait pu imaginer pour une aventure qui ne place pas les affrontements au cœur de tout. Pas vraiment en temps réel mais pas vraiment au tour par tour non plus, les combats jouent de manière pertinente sur la dualité. La partie gauche de la manette est dédiée à Kay, tandis que les commandes de droite sont réservés à Yu.





L'EMPIRE VEGAN CONTRE-ATTAQUE