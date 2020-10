Haven : une 1ère vidéo de gameplay sur PS5, la direction artistique charme toujours

The Game Bakers nous propose de découvrir une vidéo de gameplay inédite de Haven, son tout nouveau jeu annoncé en février 2019 . Réalisé à partir de la version PS5, la séquence montre un peu d'exploration, s'attarde brièvement sur le système de combat, et rappelle que certains dialogues seront à choix multiples et auront un impact sur le moral de Yu et de Kay. On rappelle que si l'on pourra jouer à deux en local, Haven permettra aussi aux âmes solitaires de contrôler les deux personnages à la fois. En juillet dernier , le studio français expliquait vouloir simplifier au maximum son jeu - qu'il s'agisse des mécaniques ou de l'interface - le but étant qu'il soit le plus accessible possible. Quant à la direction artistique, il faut bien avouer qu'elle fait toujours mouche. Compte tenu que ce sont les créateurs de FURI qui sont derrière, c'est tout sauf étonnant. Haven est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch pour la fin de cette année.