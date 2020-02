Haven : les développeurs dévoilent la séquence d'intro du jeu, c'est sublime

Haven se rappelle à notre bon souvenir à travers une nouvelle vidéo généreusement offerte par The Game Bakers. En réalité, il s'agit de la séquence d'introduction du jeu, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est sublime. Réalisée par Yukio Takatsu (Prince of Tennis), avec la collaboration de Yapiko Animation et ledu français Danger (qui s'est occupé de la musique), elle rappelle de belle manière que l'histoire de ce RPG tournera autour d'un couple (Yu et Kay) ayant décidé de s'enfuir sur une planète oubliée pour rester ensemble.Sans surprise, il y aura moyen de jouer à deux (en local), et même lorsqu'il faudra incarner les deux personnages à la fois (compte tenu que la campagne pourra être terminée en solo), les développeurs assurent que les mécaniques seront suffisamment accessibles - notamment lors des combats où il sera plus question de timing avec un certain niveau de tolérance - pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Prévu sur PC, Nintendo Switch et PS4, Haven ne dispose pas encore de la moindre date de sortie, si ce n'est un vague "2020".