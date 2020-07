Haven : le jeu sortira aussi sur PS5, un nouveau trailer et le plein d'infos

Si vous jouez en solo et voulez que quelqu’un rejoigne votre partie, il lui suffit de prendre une manette et d’appuyer sur une touche, assure le directeur créatif. Et le co-op se lancera automatiquement. Sans le moindre menu. Et pas besoin de recommencer une nouvelle partie." Il faut bien admettre que sur le papier, Haven fait sacrément envie, et lorsque l'on sait qu'il est développé par les créateurs de FURI, ça rend l'attente encore plus longue. Oui, on a hâte.





Vous n’avez pas d’arme à choisir ni d’arbre de compétences, affirme Emeric Thoa. Parfois, c’est bien de pouvoir se concentrer uniquement sur les combats. Et de ne pas avoir à comparer les stats des objets du jeu." En ce qui concerne l'interface, Haven s'inspirera naturellement de Journey où elle était quasi inexistante.Enfin, pour ce qui est de la coopération, là aussi, tout se fera de manière fluide. "