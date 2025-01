Test Donkey Kong Country Returns HD : un portage aussi plaisant que frustrant

Le Test

Alors que tous les yeux sont désormais tournés vers la Switch 2 que Nintendo a annoncé - un peu - par la force des choses (merci les leaks), la firme de Kyoto continue de donner du biscuit aux possesseurs de la première console hybride. Pas de nouveau jeu exclusif pour démarrer 2025, mais un énième portage d'un vieux titre sorti sur Wii en 2010, puis trois ans après sur 3DS avec quelques bonus en sus. Ce jeu-là, c'est Donkey Kong Country Returns qui revient donc sur Nintendo Switch dans une version remasterisée en HD. S'agit-il d'ailleurs d'un simple portage en haute définition comme le titre l'indique, ou avons-nous droit à un vrai travail de restauration, étant donné que ça fait 15 ans que le jeu original est sorti ? Je préfère prévenir, il va y avoir des déçus...

Quinze années que Donkey Kong Country Returns a marqué le catalogue Wii de son empreinte indélébile. A cette époque, Nintendo nous faisait le plaisir d'offrir une suite au légendaire Donkey Kong Country qui avait permis aux Anglais de Rare de gagner leurs lettres de noblesse et de devenir un studio qui compte pour Nintendo. Donkey Kong Country, Killer Instinct, GoldenEye 64, Banjo & Kazooie, Diddy Kong Racing, Star Fox Adventures, Perfect Dark, le nombre de bangers qu'ils ont enchainés quand ils étaient sous tutelle de Nintendo, c'était assez insolent... Et à l'époque, au moment de sa sortie sur Wii, Donkey Kong Country Returns avait reçu la note de 18/20 sur Jeuxactu par notre Laurely Birba national, une note qui n'a pas été volée tant le titre apportait fraîcheur, challenge et originalité. Trois ans après, en 2013, afin de gonfler le catalogue de sa portable la 3DS, Nintendo décide de porter le jeu, à l'identique, avec cependant quelques ajouts pou justifier le deuxième passage en caisse. En bonus, un monde supplémentaire composé de 8 niveaux et un nouveau mode dit 'moderne' pour commencer l'aventure avec plus de cœurs que la normale et des items pour booster son personnage. Sans doute que Nintendo avait compris que le jeu était bien plus challengeant que n'importe lequel de ses Mario, et que le côté 'die & retry' avait surpris pas mal de monde. De quoi se dire que pour l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch, après 15 années d'écart, Nintendo allait faire la même chose et contenter son public avec de nouveaux niveaux ou d'autres ajouts croustillants pour justifier une troisième fois l'achat du jeu plein pot (60€). Sauf qu'entre temps, Nintendo a quelque peu changé d'attitude et si la firme japonaise prend un plaisir fou à recycler l'ensemble du catalogue de ses vieilles consoles sur Nintendo Switch sans la moindre vergogne, c'est avec le moins d'effort possible que tout cela se fait. Et malheureusement, ce Donkey Kong Country Returns HD est bien la preuve que c'est le minimum syndical qui est proposé.









Et c'est d'autant plus paradoxal que j'ai adoré refaire le jeu en entier, moi qui n'avait pas touché au jeu depuis 2010 et sa prime sortie. Mieux, mon expérience en 2025 a été enrichie par la présence de mes enfants qui ont partagé l'aventure avec moi en coopération, et qui se sont en effet heurtés à la difficulté exigeante du titre. Bien sûr, vu qu'ils ont terminé Astro Bot en septembre dernier, rien ne fut insurmontable, mais il leur a un certain temps avant de comprendre et surtout de maîtriser le gameplay, et plus précisément l'inertie des sauts et de certains mouvements de nos deux héros simiesques. Parce que oui, bien que Donkey Kong Country Returns HD soit un plateformer comme un Super Mario, il ne se joue pas vraiment de la même manière. Le personnage est plus lourd pour commencer, avec des déplacements qu'il faut apprendre à gérer, des sauts qui se gèrent en conséquence du poids du personnage, et qui change aussi si jamais il est accompagné de Diddy Kong sur son dos, qui va alors lui octroyer la posibilité de planer un léger instant avec sa fusée dans le dos. Lui aussi est soumis à trois cœurs et quand il les perd, Diddy se fait la malle pour attendre qu'on viennent le délivrer d'un tonneau à la prochaine rencontre. A cela s'ajoute les roulades, cancelables, et qui permettent à notre gorille de faire un deuxième fois, gratos, et même dans le vide ; une mécanique pratique pour gérer les grands sauts, mais aussi de récupérer les lettres KONG sournoisement placés par les level designers de l'époque.







SIMPLE & FUNKY



Parce que oui, Donkey Kong Country Returns HD n'a pas bougé d'un iota. Les niveaux sont les mêmes qu'en 2010, les ennemis aussi sont restés à leur place, les boss sont toujours aussi décevants qu'il y a 15 ans et cette fichue progression par l'échec qui ne donne pas l'impression que les réflexes du joueur soient réellement exploités toujours d'actualité. Mais une fois encore, j'ai pris un énorme plaisir à refaire cette aventure de bout en bout, aussi parce que les niveaux offre de nombreuses fulgurances et idées incroyables. Je repense au niveau où il faut avancer tout en se méfiant des vagues qui arrivent de loin et viennent fracasser l'écran. C'est un paraît mélange entre timing, patience et gestion des émotions. Et de l'émotion, on ne peut qu'en avoir devant ce niveau pensé entièrement en ombres chinoises, grâce à ce coucher de soleil saisissant qui fait ressortir la cravate de Donkey et la casquette de Diddy. Un style visuel réussi qu'on retrouve un peu plus tard lorsque nos deux animaux sont plongés dans une brume qui révèle un décor industriel faisant référence au jeu Donkey Kong de la Game & Watch. Chaque monde et chaque niveau possède son propre charme, avec des idées de game design souvent monstreux et qui demandent souvent de tout apprendre par cœur. Pas évident pour les enfants de moins de 10 ans, impeccable pour les grands gamins de plus de 40. Fort heureusement, le Super Guide est toujours présent, et en cas d'échec répété, le petit cochon qui fait office point de checkpoint vous proposera de vous faire aider. C'est simple, l'ordinateur va prendre le contrôle du jeu le temps de passer entièrement le niveau sur lequel vous galérez, mais sans jamais prendre la peine de prendre les bonus et les lettres KONG. Le cas échéant, Donkey comme Diddy échangeront leurs couleurs habituelles pour une fourrure totalement grise.