Test Donkey Kong Country Returns HD : la presse conquise par le remaster sur Nintendo Switch, toutes les notes

C'est le 16 janvier 2025 (demain quoi) que sort Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch et qui n'est autre que le troisième remaster/remake de Donkey Kong Country sorti d'abord sur Super Nintendo en 1994. Le jeu avait bénéficié d'un remake complet sur Wii en 2010 sous l'appellation Donkey Kong Country Returns, avant d'être porté quelques années après sur Nintendo 3DS. Onze ans plus tard, le revoilà prêt à investir la Nintendo Switch qui lui redonne une nouvelle jeunesse et va permettre à une nouvelle génération de jeunes joueurs de se faire la main sur l'un des meilleurs plateformers jamais créés. Depuis 24 heures, la presse est autorisée à publier son verdict et en se rendant sur Metacritic, on peut voir que le titre s'en sort avec la note moyenne de 78%, sur la base de 64 reviews recensées. Pour de nombreux médias, le jeu fait toujours son petit effet, même si aujoud'hui certaines mécaniques semblent un peu légères, mais c'est surtout dans son remaster qu'il est attaqué. Arès 11 ans d'attente, cette version remaster HD sur Switch aurait mérité un meilleur travail de restauration, et que in fine, il ne s'agit que d'un lissage assez basique. Voici un exemple des notes qui ont été données par la presse.

GAMES.CH : 9/10

Hobby Consolas : 8.6/10

COGconnected : 8.6/10

MGG : 17/20

Nintenduo : 8.3/10

CD-Action : 8/10

TheSixthAxis : 8/10

IGN : 8/10

Destructoid : 8/10

JV : 16/20

Atomix : 8/10

Video Chums : 7.5/10

The Gamer : 7/10

Nintendo Life : 7/10

Shacknews : 7/10

Gamespot : 7/10

Gameblog : 7/10

VGC : 6/10

Eurogamer : 6/10