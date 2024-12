Donkey Kong Country Returns HD : nouvelle vidéo pour découvrir le gameplay

Donkey Kong Country Returns HD ne sera peut-être pas au pied du sapin, mais il fera partie des premiers jeux à débarquer début 2025. Nintendo nous le rappelle avec cette piqûre de rappel sous la forme d'une nouvelle vidéo 'overview', qui a pour objectif de nous rappeler les mécaniques de gameplay de ce jeu de plateforme 2D qui avait déjà fait les beaux jours de la Wii, de la Wii U, puis de la 3DS. Pas moins de 80 niveaux seront disponibles, répartis en 9 mondes à explorer, sachant qu'un mode coopératif à deux joueurs sera aussi proposé. Et ce n'est pas tout, il faudra s'attendre à un mode moderne pour les joueurs les plus novices, qui disposeront de cœurs supplémentaires et d'autres bonus pour les aider à progresser. La sortie de Donkey Kong Country Returns HD est attendue pour le 16 janvier 2025.