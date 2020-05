Tennis World Tour 2 : le jeu annoncé sur consoles et PC, c'est encore un studio français qui s'en occupe

un gameplay toujours plus réaliste et la possibilité d’incarner les grandes stars du tennis sur des cours de renommée mondiale." Avec plus de 700 000 exemplaires vendus - un chiffre qui inclus l'édition Roland Garros - Tennis World Tour a réussi à sauver les meubles.En effet, alors que l'on nous promettait le successeur spirituel de Top Spin 4, il n'en fut rien malgré les mises à jour déployées après la sortie du jeu. On croise les doigts pour que Tennis World Tour 2 affiche un tout autre visage, sachant que sa sortie est fixée au mois de septembre prochain sur consoles et PC.