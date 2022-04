Tales from the Borderlands 2 : Gearbox annonce le jeu, voici les premiers détails

Tales from the Borderlands aura donc droit à une seconde saison comme l'a annoncé Randy Pitchford, le patron de Gearbox Software, dans le cadre de la PAX East 2022. Et il faut croire que le chantier est bien avancé puisque les festivités débuteront dès cette année, l'éditeur précisant que la présentation officielle aura lieu durant l'été.



"Je sais que beaucoup d'entre vous adorent l'univers de Borderlands et les histoires que l'on y raconte, indique Randy Pitchford. Nous l'aimons aussi. Nous savons également que vous êtes nombreux à avoir apprécié Tales from the Borderlands, n'est-ce pas ? Comme vous le savez déjà, certains personnages du jeu ont fait leur apparition dans Borderlands 3. Ce format qui permet de créer des protagonistes, d'écrire des nouvelles histoires et d'explorer tout ça d'une manière innovante par rapport aux looter-shooters classiques est quelque chose que nous aimons tout particulièrement."







Il ajoute : "Cette fois-ci, nous allons développer le jeu nous-mêmes [Telltale Games était aux commandes de la première saison, ndlr] afin d'imaginer tous les nouveaux personnages et toutes les nouvelles histoires. Bientôt, nous dévoilerons un tout nouveau jeu se déroulant dans l'univers de Borderlands avec ce style de fiction interactive. Je parle d'une toute nouvelle aventure Tales from the Borderlands. Le jeu sortira cette année, sera édité par 2K Games, sera développé en interne par Gearbox Software et introduira des nouveaux protagonistes dans l'univers Borderlands. Ça fait des années que nous travaillons secrètement sur cette expérience et j'ai hâte de l'annoncer cet été en vous montrant ce sur quoi nous avons oeuvré."



Nul doute que Gearbox Software fera le nécessaire pour ne pas décevoir les fans du premier Tales from the Borderlands, sachant que le jeu fut un échec commercial.





Sorti en 2014 sur la plupart des machines disponibles à l'époque,