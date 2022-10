New Tales from the Borderlands : au tour d'Anu de se montrer en vidéo

New Tales from the Borderlands. Contrairement à Fran et à Octavio (qui sont les deux autres personnages jouables), elle déteste la violence et est convaincue que la science permet de résoudre les problèmes sans avoir à laisser des cadavres derrière soi. On profite de l'occasion pour rappeler que cette fois-ci, le jeu est développé par Gearbox Software (Tales from the Borderlands avait été conçu par Telltale Games) et qu'il continuera de miser sur la narration.Il est attendu pour le 21 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.