New Tales from the Borderlands : un dernier trailer pour la sortie du jeu

New Tales from the Borderlands, 2K Games n'avait pas oublié de nous offrir le trailer de lancement, afin de nous rappeler que cette aventure sera plus proche du conte vidéoludique que du jeu vidéo à part entière. Une sorte de suite spirituelle au jeu

Pour la sortie aujourd'hui dede Telltale Games, dont le scénario se déroule environ un an après les événements de Borderlands 3, sachant qu'on retrouve et si l'on retrouve Rhys Strongfork, le héros de Tales from the Borderlands, qui était d’ailleurs également présent dans Borderlands 3. Néanmoins, 2K Games tient à préciser qu'il n'est pas obligatoire d'avoir parcouru les deux jeux pour apprécier New Tales from the Borderlands. Tenez, si jamais vous souhaitez connaître notre verdict sur le jeu, sachez que notre test est disponible depuis quelques jours