New Tales from the Borderlands : 2K Games annonce le jeu avec une date de sortie imminente

Si vous êtes du genre à suivre l'actualité du jeu vidéo de manière assidue, vous n'êtes pas sans savoir que l'existence de New Tales from the Borderlands avait fuité quelques jours auparavant. Pour son officialisation, il aura fallu attendre l'Opening Night Live de la gamescom 2022 pour que 2K Games et Gearbox Software nous révèlent les images, la première vidéo et les détails sur ce nouvel épisode qui fait suite au jeu développé par Telltale en 2015. Puisque c'est désormais Gearbox qui détient les droits du jeu désormais, un changement drastique a été opéré pour cette licence, à commencer par son histoire et ses personnages totalement nouveaux. Cette fois-ci, on va faire connaissance avec Anu la scientifique altruiste, Octavio son frère ambitieux doté d'un certain bagout et Fran la féroce lanceuse de glaces. Tous les trois vont évoluer au sein de la métropole de Prométhée où règne une guerre civile. Pour incarner le chaos, on aura affaire à un monstre de l'Arche et un capitaliste qui ne recule devant rien.







Autrement, ce New Tales from the Borderlands proposera un gameplay qui évoluera en fonction des choix du joueur, qui auront un impact (grand comme petit) sur le déroulement de l'histoire. C'est du moins ce qui est annoncé dans le communiqué de presse. Il est d'ailleurs indiqué que le jeu est développé par Gearbox Québec, mais en collaboration avec des membres de l’équipe originale de Telltale Games, histoire que la passation se fasse avec le sourire. Dans tous les cas, le jeu arrive très rapidement, étant donné que la date de sortie a été fixée au 21 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Le jeu sera proposé en Édition Standard (version numérique uniquement) au prix de 39,99€, tandis que l'Édition Deluxe (disponible en version physique et numérique) sera proposé à 49,99€, et qui a la particularité d'intégrer le premier Tales from the Borderlands. Enfin, sachez qu'en précommandant New Tales from the Borderlands, les joueurs recevront le Pack Adventure Capital qui comprend des objets cosmétiques pour Anu, Octavio et France, 10 000 unités de la monnaie du jeu et un item collector FL4K Vaultlander dans le jeu ! Si vous ne craquez pas après ça...