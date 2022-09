New Tales from the Borderlands : 18 min de gameplay de la PAX West, il y a du combat de figurines

Si la gamescom 2022 a eu la primeur du reveal de New Tales From the Borderlands il y a 15 jours, c'est en revanche la PAX West 2022 qui a dévoilé les premières séquences de gameplay du nouveau jeu de Gearbox Software et de 2K Games. Pas moins de 18 minutes de pur gamepay partagé sur la chaîne YouTube du jeu, permettant de faire la connaissance avec ce nouveau trio de personnages. Il y a Anu la scientifique altruiste, Octavio son frère ambitieux doté d'un certain bagoût et Fran la féroce lanceuse de glaces, et tous les trois se lancent dans une mission d'infiltration dans les égoûts. Très vite, on s'aperçoit que le jeu regorge de mini-jeux comme les combats de Vaultlander, des figurines à collectionner dans le jeu à l'effigie de personnages cultes, et qui vont disposer de compétences à faire évoluer pour remporter chaque affrontement. Une approche assez inédite et originale qui tranche avec les autres phases du jeu, souvent en QTE avec des choix narratifs censés avoir des impacts sur la suite de l'histoire.

La sortie de New Tales From the Borderlands est fixée au 21 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.