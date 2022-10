New Tales from the Borderlands : une courte vidéo qui présente Fran Miscowicz

New Tales from the Borderlands et propose de découvrir une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, permet de faire un peu plus ample connaissance avec Fran Miscowicz, l'un des trois protagonistes que l'on pourra incarner dans le jeu. Confortablement installée sur sa chaise volante, elle tient un bar à yaourts glacés avec son sponsorbot qui l'aide à la fois à se calmer et à gérer ses affaires. Et comme on peut la séquence ci-dessous, ses clients ne sont pas nécessairement tous sympathiques.







Contrairement à Tales from the Borderlands, New Tales from the Borderlands n'est pas développé par Telltale Games mais par Gearbox Software. Pour autant, la narration reste la priorité, avec notamment la présence de bon nombre de nouveaux personnages, à commencer par Anu et Octavio qui sont les deux autres figures qu'il sera possible de contrôler. Pour mémoire, la sortie du jeu est programmée pour le 21 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.





2K Games poursuit la campagne promotionnelle de