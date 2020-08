Taiko No Tatsujin Rhythmic Adventure Pack : une compil' annoncée sur Switch en trailer

un scénario inédit qui entrainera les joueurs dans deux RPG afin d’y affronter plus de 250 monstres, boss et tambours différents" : vous l'aurez compris, il est ici question d'aventures et de combats à proprement parler. Ces derniers s'articuleront toujours autour de la musique puisqu'il faudra appuyer en rythme sur les bonnes touches afin de faire usage de son tambour et d'infliger des dégâts aux ennemis. Plus les combos rythmiques seront difficiles, et plus vous ferez mal : voilà une idée plutôt intéressante à laquelle nous pourrons nous essayer pendant l'hiver 2020. En attendant une date de sortie précise, voici un tout premier trailer.





Si la franchise Taiko No Tatsujin est composée avant tout de jeux de rythme, elle a aussi accouché de deux opus au concept différent au Japon : Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure 1 et Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure 2. Malheureusement, nous autres pauvres occidentaux n'avons pas eu la chance de les voir débarquer dans nos contrées mais le tir est aujourd'hui corrigé puisque Bandai Namco vient d'annoncer Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure Pack, une compilation comprenant les deux épisodes, traduits dans notre langue, sur Switch.Développé par DodiDoki Groove Works, le titre proposera "