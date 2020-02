Super Smash Bros. Ultimate : le créateur du jeu reconnaît qu'il y a trop de personnages Fire Emblem

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Byleth dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un énième personnage estampillé Fire Emblem, une série comptant déjà un grand nombre de représentants dans le jeu - Daraen, Ike, Lucina, Corrin, Marth, Roy et Chrom. Et pour ne rien arranger, les fans ont remarqué que le roster débordait d'épéistes, une quinzaine environ. Bref, tout ça a incité Masahiro Sakurai à s'exprimer sur le sujet dans les colonnes de Famitsu."Les personnages ne sont pas sélectionnés en fonction de mes préférences, a expliqué le créateur de la série (relayé par Siliconera ). C'est Nintendo qui s'en charge. [...] Il y a trop de personnages Fire Emblem, et on pourrait faire la même remarque pour les épéistes. Je comprend parfaitement les critiques. Maintenant, ce qui est fait est fait, et il faut continuer d'avancer. Il y encore d'autres choses auxquelles je dois penser. Et puis, même s'il y a énormément d'épéistes, chacun d'eux possède ses propres mécaniques."Ces autres choses dont parle Sakurai-san sont sans doute les six personnages additionnels du Fighter Pass Vol. 2. Rien n'a encore filtré sur leur identité, mais il y a des chances que Nintendo tende un peu plus l'oreille cette fois-ci.