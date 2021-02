Super Mario 3D World + Bowser's Fury : Giga Bowser vs Giga Mario Chat, la vidéo de gameplay

C'est aujourd'hui que sort Super Mario 3D World + Bowser's Fury sur Nintendo Switch et si vous avez suivi un tant soit peu l'actualité du jeu, vous n'êtes pas sans savoir que les notes sont d'ores et déjà tombées. Avec 90% de moyenne sur Metacritic, le titre de Nintendo fait d'ores déjà partie des jeux incontournables de ce début d'année 2021, même s'il s'agit d'un portage d'un jeu Wii U sorti en 2013. Mais là où Nintendo a été malin, c'est qu'il a rajouté un DLC au jeu original, baptisé "Bowser's Fury" dans lequel le joueur va évoluer dans un mini open world. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de la plus grande zone ouverte jamais créée dans un jeu Mario. C'est là d'ailleurs que Mario va affronter Giga Bowser, qui prend la taille d'un Kaiju sorti tout droit de Pacific Rim. Heureusement, Mario peut compter sur ses pouvoirs pour grandir lui aussi et être l'égal de ce Giga Bowser. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette vidéo : nous offrir un match de titan entre ces deux colosses. Vous pouvez retrouver notre test de Super Mario 3D World + Bowser's Fury dans nos colonnes