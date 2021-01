Super Mario 3D World + Bowser's Fury : le jeu Wii U revient sur Switch avec une composante multi, premier trailer

+ Bowser's Fury" qui a été rajouté au titre du jeu. Visiblement, parmi les nouveautés, les niveaux supplémentaires apporteront une difficulté bien au-dessus de la moyenne, tandis que de nombreux bonus arriveront en parallèle, comme de nouveaux amiibo et une Nintendo Switch collector aux couleurs de Mario. Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira sur Nintendo Switch le 12 février 2021, au prix de 59,99€, toujours dans le cadre du 35ème anniversaire de la licence Super Mario.





Nintendo continue de dépouiller le catalogue de la Wii U pour l'exporter sur Nintendo Switch, et le dernier portage en date qui va débarquer sur la console hybride de Nintendo n'est autre que Super Mario 3D World, sorti à l'époque en 2013. Ça fait une paye en effet et c'est à travers une première bande-annonce que nous pouvons faire connaissance avec ce portage, qui ne viendra cependant pas les mains vides. On apprend en effet qu'en plus du jeu de base, une composante multijoueur va faire son arrivée dans le jeu, d'où l'appellation "