Super Mario 3D World + Bowser's Fury : on a testé le jeu sur Switch, bien plus qu'un portage ?

Avec seulement 13,5 millions d'unités refourguées aux joueurs durant toute sa carrière, la Wii U n'a vraiment pas été un grand succès pour Nintendo. Au contraire de la Switch qui, en moins de quatre ans, a déjà dépassé les 68 millions d'exemplaires vendus. Voilà qui explique le transfert de nombreux jeux du mouton noir vers la poule aux œufs d'or, via différents portages et autres remasters. Nous avons déjà mis la main sur la version Switch de Super Mario 3D World, dernière adaptation en date. Comme son titre l'indique, elle nous réserve un bonus de taille mettant en vedette un Bowser encore plus furieux que d'habitude.

Mais commençons par examiner le jeu original, qui profite de son arrivée sur Switch pour étendre ses capacités multijoueurs. Alors que la version Wii U n'était jouable à quatre qu'en local, en 2021 il devient possible de mixer Mario, Luigi, Peach et Toad un peu comme on le souhaite : c'est à dire en local ou en ligne, avec éventuellement deux joueurs sur une même console. Parcourir l'aventure à plusieurs n'a évidemment rien d'obligatoire, mais seul, on se prive tout de même du plaisir consistant à soulever et lancer nos amis. Les capacités techniques de la Switch sont suffisantes pour faire tourner le jeu à soixante images par seconde, aidées en cela par la direction artistique habituelle des jeux Mario, peu gourmande techniquement mais très efficace visuellement. Par ailleurs, les déplacements des personnages dans les décors ont été sensiblement accélérés par rapport à la version Wii U, afin de dynamiser encore plus le gameplay.







Au rayon des nouveautés on trouve également la compatibilité avec les amiibo, qui déclenchent l'apparition d'objets utiles, ainsi qu'un mode photo relativement avancé, qui permet non seulement de changer l'angle, le niveau de zoom et les filtres, mais également d'ajouter sur la capture des logos ou des stickers, ces derniers correspondant aux sceaux ramassés dans les différents niveaux. Malin ! Le "motion gaming" de la Switch est également mis à profit puisqu'il est possible de pointer l'écran avec le joycon droit, afin de contrôler un curseur permettant par exemple de modifier la position de certains blocs. Il est également possible de réaliser cette action en touchant directement l'écran si l'on joue en mode portable. Sur le fond, le jeu reste toutefois parfaitement identique à son ancêtre. Il s'agit toujours de libérer des fées capturées par Bowser, en parcourant en temps limité des niveaux relativement linéaires mais bien fichus. L'emblématique costume de chat, qui permet de donner des coups de pattes et de grimper aux parois, est également de retour. Il en va de même pour les mini-niveaux du Capitaine Toad, autour desquels on peut tourner afin de dénicher le meilleur moyen d'accéder à des étoiles.





BOWSER VS MARIO : ONE WILL FALL