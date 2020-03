Stadia : une exclusivité en développement chez Splash Damage (Brink, Dirty Bomb)

Face à l'arrivée du GeForce NOW, et alors que Microsoft fourbit encore ses armes pour son service de jeu en streaming, Stadia continue de miser sur les exclusivités avec un tout nouveau jeu mis en chantier chez Splash Damage (Brink, Dirty Bomb). Plus connus pour leur rôle de studio de soutien, les Britanniques ont une jolie expérience avec à leur actif les modes multijoueurs de Gears 5, Gears of War 4, Batman : Arkham Origins, ou encore Return to Castle : Wolfenstein.

La société étant spécialisée dans les jeux de tir à la première personne, on peut s'attendre à ce que ce soit un titre de ce genre qui soit actuellement en chantier, même si aucune précision n'a été dévoilée à propos de ce projet. Néanmoins, selon le site web officiel, de plus amples informations devraient être communiquées dans les mois à venir, en espérant que le COVID-19 n'entraîne pas un allongement des délais.