Stadia : cinq grosses licences d'Electronic Arts arrivent sur le service de Google

Electronic Arts et Google ont annoncé, lors de la conférence Stadia, un accord inédit qui devrait permettre d'enrichir le catalogue du service de jeu en streaming. Cinq titres vont en effet arriver sur la plateforme et on connaît les premiers élus. Sans surprise, l'éditeur a misé sur Star Wars : Jedi Fallen Order, sachant que le dernier né de Respawn devrait être disponible d'ici la fin de l'année. FIFA et Madden sont également prévus, avec une sortie dans le courant de l'hiver 2020, tandis que d'autres titres encore tenus secrets seront déployés dans le courant de l'année 2021. Si ces arrivées devraient étoffer l'offre de Google, on voit mal comment elles pourraient aider la firme de Mountain View à gagner des clients, tous ces jeux étant déjà disponibles sur d'autres plateformes depuis un bon moment.