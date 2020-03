Spelunky 2 : dernière ligne droite pour le développement, trois images en bonus

Enfin, le mode deathmatch est également abordé, ici retapé de façon à concurrencer le mode Aventure : bref, le développement avance très correctement et bien qu'aucune date de sortie ne soit encore communiquée, ce premier "touche bientôt au but", nous dit-on dans le PlayStation Blog. En prime, une poignée de nouveaux screenshots rayonnants. C'est cadeau.









Derek Yu, pour une suite en bonne et due forme : Spelunky 2 devrait donc débarquer cette année et l'homme en question vient de faire quelques déclarations sur son développement au micro de PlayStation.Premièrement, Derek Yu confirme que lui et son équipe ont bossé d'arrache-pied sur les graphismes, désormais bien plus détaillés que lors du dernier trailer et permettant à des effets comme la lumière ou les liquides d'éclater davantage et de dynamiser l'environnement.Ensuite, le contenu de Spelunky - qui se base sur les choix qu'emprunteront les joueurs au fil de leur partie - sera ici densifié. Il y a aura de nouveaux objets, des possibilités d'interaction finement pensées et également des personnages inédits qui serviront de bonus... ou de malus au héros.De plus, le développeur déclare avoir œuvré grandement sur le sound design, annoncé comme "bien plus immersif" que dans l'opus prédécesseur. Chaque zone aura son propre thème musical et "