Spelunky 2 : la version PC repoussée, quelques détails sur sa date de sortie

Lors du dernier State of Play, Sony en a profité pour mettre en avant Spelunky 2 : le sympathique jeu de plateforme s'était livré à travers un joli trailer, dévoilant au passage une date de sortie sur PS4 et PC le 15 septembre prochain. Malheureusement, et parce que la vie est pleine d'imprévus,comme l'indique Derek Yu, créateur de la franchise : lui et son équipe ont encore besoin de temps pour peaufiner le multijoueur en ligne et, comme le précise en supplément la page Steam, Spelunky 2 débarquera donc "quelques semaines plus tard". A priori, rendez-vous fin septembre ou courant octobre, donc.