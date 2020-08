Spelunky 2 : un trailer avec du multijoueur et une date de sortie sur PC et PS4

Spelunky 2 a profité du State of Play pour dévoiler un tout nouveau trailer du nouvel opus de ce jeu de spéléologie. En bon rogue-like, le titre nous demandera toujours de creuser et d'explorer des environnements générés aléatoirements , mais cette fois, l'expérience va devenir sociale. En effet, dans ce second opus, on disposera d'un multijoueur en local, mais aussi d'un mode en ligne, ce qui va permettre de collaborer avec n'importe qui sur la planète. Spelunky nous ouvrira ses mines à partir du 15 septembre sur PS4, sachant que le jeu débarquera ensuite sur PC.