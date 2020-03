SoulCalibur VI : une date pour Haohmaru, un trailer de grande classe

Haohmaru, le héros de Samurai Shodown, débarquera dans le casting de SoulCalibur VI le 31 mars prochain. C'est en effet ce que fait savoir Bandai Namco Entertainment via un communiqué officiel, en rappelant qu'il fait partie du Season Pass #2 dont le prix a été fixé à 32,99€. Bien évidemment, il y aura moyen de se le procurer séparément contre 5,99€, sachant que l'ensemble de création de personnages D (3,99€) arrivera en même temps. A noter que deux autres combattants manquent encore à l'appel (Hilde est opérationnelle depuis l'année dernière), preuve que le contenu de SoulCalibur VI est loin d'être bouclé.Le jeu est sorti le 19 octobre 2018 sur PC, Xbox One et PS4.