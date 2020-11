SoulCalibur VI : un nouveau personnage en approche, Hwang l'heureux élu ?

SoulCalibur VI n'est pas encore bouclée. En effet, un quatrième personnage doit rejoindre Setsuka, Haohmaru et Hilde ; c'est d'ailleurs ce dernier combattant que tease Bandai Namco Entertainment sur Twitter. On ignore de qui il s'agit, mais en scrutant attentivement la silhouette, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Hwang. C'est d'ailleurs une théorie partagée par la plupart des fans, sachant qu'en mars dernier, des data miners avaient déjà visé juste avec Setsuka, tout en indiquant dans la foulée que Hwang serait le prochain sur la liste. Bref, il semble tenir la corde.



En attendant, on rappelle qu'en dehors des remises accordées par le Xbox Game Pass, la Saison 2 coûte 32,99€, les personnages additionnels 5,99€, et les packs de costumes 3,99€. SoulCalibur VI est disponible sur PC, Xbox One et PS4.





シーズンパス2の最後を飾る追加キャラクターを、現在鋭意制作中! 今後の発表を楽しみにお待ちください!



We're currently working diligently on the next character to end Season Pass 2! Stay tuned for more announcements in the future!#ソウルキャリバー #SOULCALIBUR pic.twitter.com/4RbSrVp1xT — SOULCALIBUR (@soulcalibur) 2 novembre 2020

On aurait tendance à l'oublier, mais la Saison 2 de