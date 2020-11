SoulCalibur VI : c'est bien Hwang le prochain DLC, une date et un trailer

Character Creation Set F arrivera, lui aussi, le 2 décembre prochain.



Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il est précisé par ailleurs qu'une mise à jour gratuite sera déployée le même jour, histoire de profiter sans se ruiner de l'arène " Motien Pass Ruins", du set Classic pour Seong Mi-na, et de deux épisodes consacrés à Nightmare et Mitsurugi.





Au début du mois, Bandai Namco Entertainment s'était mis à teaser le prochain personnage additionnel de SoulCalibur VI, sachant que tous les regards des data miners convergeaient vers Hwang. Ils ne s'étaient pas trompés, puisque celui qui fait partie des combattants iconiques de la licence sera bel et bien disponible à partir du 2 décembre, dans le cadre du Season Pass #2. On rappelle que ce dernier coûte 32,99€ et contient Hilde, Haohmaru, Setsuka, ainsi que les packs de costumes C, D et E. D'ailleurs, n'oublions pas que le