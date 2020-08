SoulCalibur VI : Setsuka annoncée en DLC, un trailer et une date pour celle qui veut abattre Mitsurugi

Apparue pour la toute première fois dans la série à l'occasion de SoulCalibur III, Setsuka sera le prochain personnage additionnel que les adeptes de SoulCalibur VI pourront se procurer. C'est en effet ce que Bandai Namco Entertainment a fait savoir cette nuit lors du Japan Fighting Game Publishers Roundtable, en prenant le temps de glisser un trailer dans lequel celle qui souhaite éliminer Mitsurugi pour venger la mort de son maître assure le spectacle.Ce n'est pas tout, car en plus du DLC dédié à la demoiselle (qui devrait coûter 5,99€), on aura droit à une mise à jour gratuite pour bénéficier des incontournables rééquilibrages, d'une tenue classique pour Setsuka, d'une nouvelle arène (Murakomo Shrine Grounds), et d'un épisode inédit destiné à Grøh. Et puis, il y aussi le Character Creation Set E dont bon nombre éléments seront dédiés à Tekken. Là encore, son tarif devrait s'aligner sur les autres packs déployés auparavant, à savoir 3,99€.Enfin, en attendant que Bandai Namco Entertainment se décide à lever le voile sur le dernier combattant du Season Pass actuel, n'oublions pas de préciser que tout ce dont on vient de parler débarquera dès le 4 août sur Xbox One, PC et PS4.