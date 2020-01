SoulCalibur VI : un nouveau trailer avec Haohmaru, le héros de Samurai Shodown

Soulcalibur VI refait surface à travers une toute nouvelle vidéo dévoilée par Bandai Namco Entertainment dans le cadre de l'EVO 2020 japonais. Exclusivement consacrée à Haohmaru, elle montre quelques-unes des attaques qu'il sera possible d'exécuter dans la peau du héros de Samurai Shodown. Nul doute que les fans de la série reconnaîtront certaines d'entre elles, sachant que les développeurs ont également ajouté des coups inédits.Haohmaru fait partie du Season Pass #2 de Soulcalibur VI, et aucune date le concernant n'a encore été communiquée. En revanche, Hilde est disponible depuis novembre dernier. Enfin, on rappelle que deux autres personnages additionnels demeurent encore inconnus.