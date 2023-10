Sonic Superstars : un trailer final qui va à 200 à l'heure !

Bien qu'il se soit fait éclipser par Super Mario Wonder qui dispose d'une hype phénoménale, Sonic Superstars sera bien là pour les fêtes de fin d'année. Preuve en est avec ce trailer de lancement afin de nous rappeler que le hérisson bleu a fait son retour dans un jeu de plateforme au scrolling horizontal, mais avec une réalisation en 3D. Un mélange des genres qui fonctionne à merveille et qu'on espère voir retranscrire dans le gameplay. En attendant d'avoir le verdict sur ce nouvel épisode, sachez que le joueur aura le choix du personnage, entre Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose. En ramassant les Emerald Powers, il sera possible de disposer de pouvoirs spéciaux qui permettent de se déplacer et d'attaquer. On peut même faire le jeu en coop' jusqu'à quatre joueurs.



Sonic Superstars est sorti le 17 octobre, hier donc, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.