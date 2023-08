Sonic Superstars : nouveau trailer et date de sortie révélée, c'est pour bientôt

Sonic Superstars, annoncé lors Summer Game Fest de cette même année, quelques mois plus tôt. On sait désormais que c'est le 17 octobre qu'il sera possible de découvrir cette nouvelle itération néo-rétro et qui sied parfaitement au hérisson bleu. Reprenant les codes des vieux jeux Sonic, le tout en 2.5D, l'idée est en effet de ne pas froisser les fans et de garder intacte cette nostalgie. Histoire d'ailleurs que l'aventure ne se fasse tout seul, SEGA a prévu un multijoueur en coop, qui permet à chaque joueur d'incarner un des quatre protagonistes du monde de Sonic. On n'attend plus que de mettre la main sur le titre pour savoir si l'attente en vaudra la chandelle.