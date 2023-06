Sonic Superstars : un retour aux traditions, un gameplay old school sans open world

Après avoir pas mal divisé presse et joueurs avec Sonic Frontiers en novembre 2022, SEGA revient à un Sonic plus traditionnel, limite old school dans sa proposition. Annoncé lors du Summer Game Fest 2023, Sonic Superstars signe le retour du hérisson bleu en 2D, du moins dans son gameplay. Parce qu'en termes de rendu visuel, le jeu est bel et bien développé en 3D. Cette représentation en 2.5D a plusieurs avantages. La première, c'est de coller à l'esprit Sonic de ses débuts. La deuxième, c'est de maîtriser un gameplay que les développeurs chez SEGA connaissent sur le bout des ongles. Et enfin, troisième et dernier avantage, ne pas se fâcher avec une communauté qui a déjà beaucoup souffert. Dans tous les cas, Sonic jouit d'une plutôt belle aura ces dernières années, avec les sorties de Sonic Mania, les films au cinéma (à la qualité déplorable cela dit) et bien sûr les séries sur Netflix.Avec Sonic Superstars, on va découvrir de nouveaux environnements, situés du côté de North Star Islands, un lieu où l'on trouve des créatures gigantesques, des paysages magnifiques et ce bon vieux Dr. Eggman qui a toujours un vieux plan machiavélique derrière la tête. La différence, c'est que Sonic et ses amis, peuvent dorénavant obtenir de nouveaux pouvoirs appelés les Emerald Powers en ramassant des Chaos Emeralds. Parce que oui, il sera possible d'incarner d'autres protagonistes en plus de Sonic, à savoir Tails, Knuckles et Amy Rose, sachant que la coopération locale (jusqu'à 4 joueurs) est possible.La sortie de ce Sonic Superstars est attendue pour l'automne prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.