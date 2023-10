Sonic Superstars est un échec monumental au Japon, des chiffres qui font peine à voir

Il fut une époque où Sonic était capable de rivaliser face à Mario, aussi bien en termes de qualité de jeu, de popularité et de succès commercial. Mais ce temps-là semble bien révolu. En jetant un oeil aux ventes de jeux et de consoles au Japon pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023, on constate que le hérisson bleu de SEGA n'est plus que l'ombre de lui-même. Selon les chiffres donnés par le magazine Famitsu, 4 128 copies de Sonic Superstars se sont vendues en une semaine sur le sol japonais, toutes plateformes confondues. C'est dire la tristesse de ces chiffres quand on sait que Super Mario Wonder s'est écoulé à 638 634 sur la même période. Il faut dire que SEGA s'est montré super confiant en lançant son jeu la même semaine que la sortie de son concurrent direct Mario, sachant qu'un certain Marvel's Spider-Man 2 traînait ses toiles pas loin non plus. Il s'est d'ailleurs vendu 77 348 copies en une semaine au Japon pour le jeu PlayStation, ce qui est évidemment un score relativement faible par rapport aux ventes américaines. Toujours est-il que Sonic Superstars signe un démarrage assez catastrophique pour SEGA qui avait vendu 26 067 copies de Sonic Frontiers sur la même période d'exploitation. Sonic serait-il encore bankable dans son pays d'origine ? Rien n'est moins sûr...