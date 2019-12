Song of Horror : l'Épisode 3 débarque avec un trailer de lancement oppressant

Avec son premier épisode lancé le 31 octobre, la nouvelle franchise Song of Horror a réussi à proposer un univers savoureux et plutôt flippant. Tout ce que l'on attendait d'un projet d'épouvante, en soit, qui a depuis lancé son second volet, puis son troisième : ce dernier vient tout juste de publier son trailer de lancement, idéal pour se mettre dans le bain.Au cas où, nous vous conseillons de jeter un œil à notre test du premier chapitre , disponible sur PC.