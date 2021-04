Song of Horror : le jeu tient enfin sa date de sortie sur Xbox One et PS4, un nouveau trailer en prime

Chaque personnage est différent et apporte son point de vue unique à l'enquête, ce qui leur permet d'examiner les indices et les objets sous des angles différents, nous explique-t-on. Leurs actions et leurs décisions façonneront le monde : certains d'entre eux auront une connaissance plus ou moins étendue de certains aspects de l'histoire ; d'autres seront plus efficaces contre les manifestations surnaturelles, mais ils peuvent tous mourir si La Présence parvient jusqu'à eux – et la mort est définitive." Voilà qui incite à ne pas faire n'importe quoi avec chaque protagoniste.