Song of Horror : le jeu repoussé à 2021 sur Xbox One et PS4, les explications des développeurs

Raiser Games. Ce dernier s'est en effet fendu d'un tweet pour faire part de sa décision de repousser les festivités à 2021. "Nous voulons proposer la meilleure qualité possible sur consoles, qu'elle soit similaire à la version PC, peut-on lire. Il est évident que nous n'y sommes pas encore, et nous ne souhaitons pas sortir quelque chose susceptible de vous décevoir. Nous savons que c'est une mauvaise nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais nous sommes convaincus que ce report nous aidera à élaborer une meilleure expérience."

Disponible depuis bientôt un an sur PC, Song of Horror ne sortira pas le 29 octobre prochain sur PS4 et Xbox One, comme l'avait promis