Test Song of Horror : mi-aventure, mi-survival horror, 100% flippant !

Le Test

Développé par Protocol Games, un studio indépendant espagnol au CV relativement vide, Song of Horror a été pensé comme un "survival horror cinématique à la troisième personne" par ses créateurs. Ils auraient pu rajouter le mot épisodique dans l'équation, puisque l'aventure est débitée en cinq tronçons, qui nous seront régulièrement délivrés jusqu'en mars 2020. Seuls dans le noir et n'écoutant que notre courage, nous avons commencé à visiter pour vous un manoir très inquiétant, malgré la présence d'un résident manifestement maléfique...

L'ambiance angoissante à souhait, la Présence au comportement imprévisible et la bande-son justement dosée assurent des coups de flippe et des sursauts réguliers.

SEUL DANS LE NOIR

Format épisodique oblige, il est impossible de se prononcer sur la totalité de l'aventure, qui ne sera terminée qu'en mars prochain. Mais deux épisodes sur cinq sont tout même disponibles en ce jour de lancement, ce qui permet déjà de se faire une bonne idée du jeu. Le fil rouge paraît être une mystérieuse et dangereuse boîte à musique, tandis que chaque épisode semble destiné à nous faire visiter un lieu différent. Le premier nous amène ainsi à fouiller un manoir, tandis que le second utilise un magasin d'antiquités comme décor principal. Le scénario semble faire habilement le lien entre les différents lieux et personnages, l'antiquaire étant par exemple la personne ayant envoyé la boîte à musique au propriétaire du manoir. Mais avant de découvrir tout cela, le jeu nous propose un petit prélude en guise de tutoriel. On commence par choisir un mode de difficulté parmi trois, habilement nommés M.R. James, Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft, en référence aux auteurs ayant manifestement inspiré les développeurs. Puis vient un message nous préconisant de jouer à la manette et au casque, afin de renforcer l'immersion...et l'efficacité des jumpscares. Le prologue nous place dans la peau de Daniel Noyer, un employé de la maison d'édition Wake Publishing chargé par son supérieur d'aller prendre des nouvelles de Sébastian P. Husher, un auteur à succès qui ne donne plus signe de vie depuis quelques jours. Daniel se rend donc dans le manoir Husher, fouille les différentes pièces et finit par découvrir une étrange porte entourée d'inquiétantes traces noires. Il entre et la porte se referme derrière lui... avant de disparaître purement et simplement du mur qui la supportait quelques instants auparavant. Nous voici donc maintenant avec deux disparus sur les bras, et l'aventure peut enfin véritablement commencer. Le joueur doit alors choisir parmi quatre personnages lequel il préfère incarner. Qu'il s'agisse de Sophie, l'ex-femme de Daniel, d'Alexander, le domestique de l'écrivain, d'Etienne, le superviseur de Daniel, ou d'Alina, qui travaille pour la société de sécurité ayant installé une alarme au manoir, tous ces héros en devenir ont une bonne raison d'aller visiter le manoir.



Lorsqu'on débarque dans la demeure, on pense inévitablement à Alone in the Dark et Resident Evil. Non seulement à cause de l'inquiétante bâtisse, mais aussi en raison du système de caméra retenu. Comme un hommage aux années 90, Song of Horror nous propose en effet essentiellement des plans fixes, dans lesquels on peut plus ou moins librement déplacer notre personnage. Ce principe est clairement daté et, ici comme ailleurs, il va de pair avec des déplacements assez raides et une petite frustration due à impossibilité de contrôler la caméra virtuelle. Heureusement on s'y (re)fait vite, et ce système permet aux développeurs de garder un contrôle total sur la mise en scène. De plus, le jeu gère correctement les changements de scènes, et donc d'angles, le personnage n'ayant pas tendance à faire demi-tour sans qu'on le souhaite (coucou Heavy Rain...) De manière classique, le stick gauche permet de déplacer le héros, tandis que le stick droit sert à diriger son regard. Les zones interactives sont indiquées par des petits losanges blancs très discrets, qui ne viennent jamais ruiner l'ambiance et l'immersion.





Chaque personnage possède une source de lumière spécifique (bougie, briquet, lampe-torche...) mais toujours inépuisable. Il ne faut donc pas hésiter à la laisser allumée en permanence, les jeux d'ombre et de lumière étant d'ailleurs fort bien réalisés. D'une manière générale, les graphismes sont de très bonne facture. Qu'il s'agisse des décors extrêmement détaillés, des couleurs judicieusement choisies ou des effets spéciaux, il n'y a rien à redire. Seul le caractère figé des visages des héros jure un peu en 2019. Point crucial pour un jeu d'horreur : la bande-son s'avère parfaitement à la hauteur. Musique lugubre, craquements, murmures, pleurs, et autres cris perturbants sont parfaitement dosés. Malgré son statut de "petit jeu indépendant", Song of horror se permet même quelques raffinements bienvenus, comme la gestion de la physique sur les tissus lorsqu'on observe de près un objet de l'inventaire.

UNE PRESENCE PAS TRES RASSURANTE...

Le vrai "game over" n'intervient donc que si l'on échoue avec tous les personnages. Il faut alors tout recommencer, mais ce n'est finalement pas trop pénible puisqu'on sait déjà où aller et quoi faire, ce qui évite de perdre trop de temps.