Sly Cooper : le nouvel épisode PS5 refait surface avec de nouveaux indices

btw, the same source told me a few weeks ago that no big showcase was planned until September, which coincides another time an announcement in Sept. — AccountNgt (@accngt) 23 mai 2022

Cela fait plusieurs mois maintenant que des rumeurs autour d'un retour de la licence Sly Raccoon / Sly Cooper sur PS5 font le tour du web. La dernière fois qu'on en entendu parler, c'était au mois de mars dernier, par le biais du compte Twitter AccountNGT qui a dû ouvrir un nouveau compte récemment après la fermeture de son premier. Cette fois-ci, c'est un certain Nick Baker, également connu sous le pseudo de Shpeshal_Nick, qui remet ces bruits de couloir sur la table, expliquant qu'une annonce pourrait être faite courant septembre 2022. Dans un podcast avec le site XboxEra, il explique en effet qu'aucun State of Play ne sera prévu au moins de juin prochain, c'est-à-dire durant la période de l'E3 (qui n'aura pas lieu cette année, on vous le rappelle), mais que Sony Interactive Entertainment pourrait prendre la parole en septembre prochain. C'est à ce moment-là que l'annonce du nouveau Sly Raccoon / Sly Cooper pourrait être fait. Des propos que AccountNGT valide également selon ses sources.En 2023, cela fera 10 ans que la licence Sly Raccoon n'a pas eu droit à un nouvel épisode et il n'est pas impossible que Sony Interactive Entertainment fasse revivre ce plateformer sur PS5. Entre le renouvellement de la marque par PlayStation, le fait que certains insiders affirment que ce nouvel opus serait développé par le studio Pixel Opus (Concrete Genie) et non Sucker Punch qui est occupé à travailler sur Ghost of Tsushima 2, beaucoup d'indices semblent valider le come-back du raton-laveur gentleman cambrioleur.