Skyrim : un trailer, des bonus et un concert symphonique pour les 10 ans du jeu

The Elder Scrolls V : Skyrim est sorti sur PC et PS3 et Xbox 360, et a réussi à transporter des millions de personnes dans son univers iconique. C'était le 11 novembre 2011 et puisque nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2021, Bethesda Softworks ne pouvait pas ne pas célébrer ce jour unique avec un petit quelque chose. Résultat : on se retrouve avec une édition anniversaire qui est mis en avant par le biais d'un trailer qui nous remémorent les moments-clefs du jeu. Ce n'est pas tout, ce soir,

Dix ans ! Cela fait 10 années queil est possible de suivre un concert autour des musiques de Skyrim avec une performance du London Symphony Orchestra et de la chorale London Voices. Un show qui sera retransmis à 20h (heure de Paris) sur les chaînes YouTube et Twitch de Bethesda. Mais ce n'est pas tout, les utilisateurs de Skyrim recevrons des cadeaux, puisque quatre créations gratuites incluant de nouvelles quêtes, de nouveaux objets, le mode Survie et la pêche, sont disponibles dès aujourd'hui ! Pas mal ou insuffisant selon vous ?