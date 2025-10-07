JeuxActuJeuxActu.com

skate. : c'est 15 millions de joueurs en 3 semaines, mais un jeu buggué jusqu'à la moelle

Le retour de Skate a été accueilli comme un véritable événement culturel. Entré en accès anticipé le 16 septembre 2025, le jeu d'Electronic Arts a rapidement rassemblé plus de 2 millions de joueurs dès la première semaine, avant même le lancement officiel de sa Saison 1. Quelques semaines plus tard, la barre des 15 millions de joueurs était franchie, un chiffre qui en fait l’un des lancements en accès anticipé les plus massifs de l’histoire d’EA, porté par la nostalgie et par le modèle free-to-play séduisant. Mais derrière les chiffres impressionnants se cache une réalité beaucoup plus chaotique. Les joueurs rapportent une avalanche de bugs et de glitches : des skateurs coincés dans le décor, des planches qui disparaissent, ou encore des physiques imprévisibles qui propulsent les personnages à travers la carte. Les serveurs quant à eux peinent à suivre : files d’attente interminables, déconnexions aléatoires et sauvegardes effacées sont devenues monnaie courante, transformant ce qui devait être un moment de liberté en test de patience.

L’ironie n’a pas échappé aux fans. Skate se voulait un hommage à la créativité et à la liberté de la culture skate, mais le multijoueur souffre de lag, d’erreurs de synchronisation et de plantages fréquents. Pendant ce temps, la boutique en ligne fonctionne sans accroc, un contraste que la communauté n’a pas manqué de souligner. Full Circle, le studio derrière le jeu, a promis des patchs rapides pour stabiliser les serveurs et corriger les problèmes critiques, mais pour beaucoup de joueurs, la première impression est déjà marquée par la frustration.

Disponible en accès anticipé sur PC (Epic Games Store, Steam), Xbox Series X|S et One, et PlayStation 5 et 4, Skate reste un projet à fort potentiel. Si les équipes parviennent à résoudre rapidement les problèmes techniques, la franchise pourrait bien retrouver la place qu’elle mérite dans le cœur des fans de skate numérique.


