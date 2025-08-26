Skate : enfin une date de sortie, 4 ans après son annonce, et un nouveau trailer aussi

Douze ans qu’on attendait ça. Douze ans sans véritable nouvel épisode, avec pour seuls lots de consolation quelques rumeurs, des vidéos de pré-alpha et une communauté qui, malgré tout, n’a jamais lâché la planche. Cette fois, ça y est : skate. arrive enfin, du moins d'abords en accès anticipé le 16 septembre 2025, histoire de marquer un retour en douceur mais surtout en direct avec sa communauté. Exit San Vanelona, place à San Vansterdam, la nouvelle ville fictive de la série se veut un monde ouvert en constante évolution, pensé comme un gigantesque skatepark urbain. Quatre quartiers distincts (Hedgemont, Gullcrest, Market Mile et Brickswich) composent la carte, chacun avec sa vibe, ses spots iconiques et ses défis. On parle de toits, de rampes monumentales, de places, de skateparks, mais aussi de lieux décalés comme l’Église de la Rolling Reverence, une ancienne paroisse reconvertie en sanctuaire pour skateurs, sachant que tout a été pensé comme un bac à sable permanent, taillé pour l’expérimentation.

Au centre de l’expérience, toujours le même letmotiv : “If it ain’t broke, don’t fix it.” Le système Flick-It revient, peaufiné et boosté au moteur Frostbite, qui permet de garder la précision millimétrée qui faisait le charme de la série tout en ajoutant une palette plus large de tricks. Au programme : wallies, slappies, firecrackers, sans oublier la Skatepedia, sorte de codex pédagogique pensé pour les nouveaux venus. Le gros virage de ce skate. nouvelle formule, c’est sa dimension communautaire et évolutive. Electronic Arts prévoit en effet d'enrichir au fil des saisons avec des défis, de la musique, du contenu cosmétique et de nouveaux événements. La vie 2.0 des jeux connectés quoi.



