Silent Hill 2 Remake : les joueurs refroidis par le nouveau trailer, un gameplay à l'ouest ?

Le State of Play du mercredi 31 janvier 2024 aura permis de découvrir un nouveau trailer du très attendu remake de Silent Hill 2, le deuxième en date depuis l'officialisation du titre. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisque certains joueurs ont aussitôt réagi sur la direction prise par cette bande annonce intitulée "Combat Trailer". Pour eux, il s'agit d'une erreur marketing de la part de Konami qui semble vouloir montrer au public que ce remake aura des ressemblance avec les derniers Resident Evil et The Last of Us 2 en termes de proposition. Des choix inacceptables pour les fans de la première heure qui rappellent que Silent Hill est une licence connueavant tout pour son ambiance psychologique et non de l'action à outrance.







Il faut dire qu'avec Silent Hill 2, on touche au sacré, puisqu'il est considéré comme étant l'un des plus grands jeux d'horreur de tous les temps, celui qui a permis au genre d'acquérir ses lettres de noblesse. Silent Hill 2 est connu avant tout pour son ambiance glauque, anxiogène, sa ville répugnante, sa brume et les transformations qui en découle. Silent Hill 2, c'est aussi son intrigue, le personnage de James Sunderland, son personnage principal, torturé, brisé par la mort de son femme Mary. Ici, c'est tout l'inverse qui est montré. Coup de barre à mine, fusillade à tire-larigot, coup de shotgun à bout portant dans la tête de nurses, il y a de quoi être décontenancé, c'est vrai. Il est évidemment trop tôt pour se demander si le jeu favorisera l'action à l'ambiance, mais il est évident que le message envoyé cible une frange particulière de joueurs, celui avide d'armes à feu et d'action non-stop.







Visuellement, Resident Evil 2 Remake n'a pas convaincu les foules, notamment dans les animations des personnages et des créatures, et le rendu global qui semble confirmer que le budget n'a pas été bien poussé pour faire revenir Silent Hill 2 sur le devant de la scène. C'est loin d'être scandaleux, mais pour beaucoup, ce remake ressemble davantage à une production AA qu'à un AAA d'envergure. Mais ne faisons pas les étonnés, car il faut rappeler que ce sont les polonais du studio Bloober Team qui sont aux commandes, et malgré toute la hype dont jouit le studio depuis quelques années, leurs jeux n'ont jamais été des foudres techniques. Dans l'absolu, rien de grave, si la DA et l'ambiance sont là pour masquer les errances techniques, et il faudra attendre la sortie du jeu pour en avoir le coeur net. Cela dit, depuis la diffusion de cet extrait hier soir lors du State of Play, la hype autour du jeu a disparu, les gens sont sortis déçus, notamment les fans de la première heure et s'il y a bien une catégorie de personnes à ne pas froisser pour une licence qui n'a pas fait parler d'elle depuis près de 15 ans, ce sont bien ses fans.