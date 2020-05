Sherlock Holmes Chapter One : le jeu annoncé sur PS5 et Xbox Series X, trailer et détails

Si The Sinking City a fait parler de lui grâce à ses inspirations délicieuses du mythe de Cthulhu, il ne faut pas oublier que ses développeurs de chez Frogwares s'étaient construit une solide renommée grâce aux jeux d'enquête Sherlock Holmes : les Ukrainiens reviennent ainsi à leurs premiers amours et dévoile Sherlock Holmes Chapter One, le tout nouveau volet de la saga qui fera office de... prequel.Rendez-vous donc quelque temps en arrière, quand notre bon vieux détective privé n'était justement pas si vieux puisqu'âgé de 21 ans : une époque où il retournera sur son île natale, renouant avec ses origines et faisant face à un mystère lui étant intrinsèquement lié. Comme partenaire, l'indémodable Watson alors surnommé Jon, qui lui aussi était un homme autrement différent.Le titre, prévu en 2021 sur PC, PS4, Xbox One mais aussi sur consoles next-gen, proposera un petit open world dont les premiers traits s'exhibent à travers cette bande-annonce toute belle, toute fraîche. Bon visionnage.