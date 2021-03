Sherlock Holmes Chapter One : un nouveau trailer avec du gameplay dedans, on nous promet de l'action

Sherlock Holmes : Chapter One refait surface à travers un tout nouveau trailer récemment mis en circulation par Frogwares. L'occasion de découvrir enfin des séquences de gameplay, et de s'apercevoir que le jeu ne se résumera pas à une succession de mystères à élucider. En effet, le célèbre détective sera capable de distribuer quelques droites, d'exécuter des roulades pour mieux surprendre ses adversaires, et même de dégainer son arme si la situation l'exige.



Logique après tout, Sherlock Holmes : Chapter One étant une origin story dans laquelle le héros sera âgé de 21 ans. En pleine possession de ses moyens physiques donc, il devra néanmoins faire appel à sa perspicacité (devenue légendaire, depuis) pour progresser dans les dialogues à choix multiples, et faire ainsi la lumière sur le décès de sa mère. Non, le retour sur son île natale ne sera pas de tout repos, mais fort heureusement, il pourra compter sur son seul et unique ami Jon (à ne pas confondre avec John Watson).



La sortie de Sherlock Holmes : Chapter One est fixée à cette année sur Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 et PC.