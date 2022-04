Sherlock Holmes Chapter One : la version Xbox One compromise à cause de la Guerre en Ukraine

Sorti le 16 novembre 2021, Sherlock Holmes : Chapter One avait fait le choix de la next gen' pour son lancement et le titre n'était disponible que sur PS5, Xbox Series et PC, promettant que les versions PS4 et Xbox One arriveraient avec quelques mois de décalage. Le studio Frogwares revient avec deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. La première, c'est que la version PS4 sera bel et bien disponible le 28 avril prochain, soit dans quelques jours, mais la seconde nouvelle, c'est que le jeu sur Xbox One a été mis en stand by indéfiniment. Les raisons invoquées sont légtimies et compréhensibles : la guerre en Ukraine a eu un impact considérable sur les équipes, puisque les locaux de Frogwares se situent à Kiev / Kyiv, la capitale de l'Ukraine. L'équipe de développement a adressé ses excuses auprès des joueurs, expliquant que le conflit russo-ukrainien a ralenti la production de façon considérable. Voici le mot qui a été adressé à leur communauté :

Bonjour à tous, en particulier aux fans qui attendent Sherlock Holmes Chapter One sur PS4 et Xbox One.



Comme certains d'entre vous l'ont souligné sur nos réseaux sociaux, nous avons été plutôt silencieux sur les versions PS4 et Xbox One de Sherlock Holmes Chapter One. La bonne nouvelle, c'est que nous sortirons Sherlock Holmes Chapter One sur PS4 le 28 avril 2022. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, nous avons dû prendre une décision difficile concernant la version Xbox One du jeu. En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la version Xbox One de Chapter One a été reportée indéfiniment. On vous explique les raisons.



De septembre de l'année dernière jusqu'en février 2022, nous avons travaillé dur pour optimiser notre jeu pour PC et les consoles de l'ancienne et de la nouvelle génération. Pendant ce temps, nous avons découvert que la quantité de travail était plus importante que prévu. L'année dernière, nous avions donc pris la décision de publier d'abord les versions Xbox Series X|S et PS5, mais aussi de travailler à l'optimisation des versions de l'ancienne génération. Après la sortie de Chapter One sur la génération actuelle en octobre 2021, nous avons continué à travailler sur l'optimisation des versions PS4 et Xbox One. Nous avons essayé de nous appuyer autant que possible sur les anciennes générations. Beaucoup de travail non-visible a été fait, et d'autres plus impactants comme les modifications de la map sur les versions PS4 et Xbox One afin que le jeu soit plus fluide (nous avons coupé certaines ruelles, raccourcis, etc.). Et alors que nous nous rapprochions de plus en plus de la finalisation de ces versions, la guerre a éclaté.



Dire que la guerre a eu un impact sur nous est probablement l'euphémisme de la décennie. En gardant notre situation personnelle et mentale en dehors de cela, la guerre nous a lourdement impactés du point de vue de la production. Là où l'on se trouve désormais, avec les ressources et la main-d'œuvre dont nous disposons, nous pouvons sortir la version PS4 du Sherlock Holmes : Chapter One le 28 avril. Cependant, nous devons reporter la version Xbox One.



Bien sûr que nous sommes mécontents. Nous voulons voir nos jeux sortir sur autant de plateformes que possible. On voit que vous êtes nombreux à attendre la version Xbox One. Nous sommes également déçus car nous avons investi du temps et de l'argent dans cette version qui est mise en attente indéfiniment. C'est aussi de l'argent perdu sur les revenus potentiels futurs, ce qui est important pour un studio indépendant comme le nôtre.



Si vous avez précommandé la version Xbox One du jeu, que faire maintenant ? Xbox est informé que vous pouvez annuler votre commande et obtenir un remboursement complet. Nous savons que ce n'est pas le résultat que vous souhaitiez, mais nous espérons qu'au moins cela vous éclairera sur ce qui s'est passé.



Encore une fois, merci à tous pour votre patience. Et merci à tous pour vos gentils mots et votre soutien. Le fait que beaucoup d'entre vous nous aient même offert un endroit où séjourner dans vos maisons est au-delà de "wow". Et comme toujours, pour tout commentaire ou question, postez-le. Nous essaierons de répondre aussi vite et autant que possible - la vie est un peu étrange en ce moment.



Jusqu'à la prochaine fois,