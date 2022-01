Serious Sam Siberian Mayhem : un gros trailer de lancement qui tâche pour la sortie du jeu

C'est aujourd'hui que sort officiellement Serious Sam : Siberian Mayhem, une extension stand-alone de Serious Sam 4, développé non pas par le studio Croteam, mais par Timelock Studio qui se sont lancés dans ce FPS qui ne se prend pas au sérieux une seule second. La particularité de cette aventure spéciale, c'est qu'elle va emmener notre cher Sam dans les plaines russes le temps de 5 grosses missions dans des paysages qu'il n'a pas l'habitude de visiter. Côtes arctiques, forêts désolées, villages abandonnés et même une ville fantôme, l'ambiance sera moins colorée mais tout aussi délurée, puisqu'on retrouvera des ennemis familiers de la licence, mais aussi de nouvelles créatures. Petite cerise sur le fusil d'assaut, il sera possible de piloter plein de véhicules différents, de la moto-neiges aux mechas, le tout pour défourailler un maximum d'ennemis à l'écran. On vous laisse vérifier le résultat dans le trailer de lancement.La sortie de Serious Sam : Siberian Mayhem est effective depuis le 25 janvier 2022 sur PC.