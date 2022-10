Serious Sam Siberian Mayhem annoncé et dispo de suite sur PS5 et Xbox Series, un trailer en prime

Serious Sam : Siberian Mayhem vient d'être annoncée sur PS5 et Xbox Series, avec en prime la surprise de sa disponibilité immédiate. Dans cette nouvelle aventure, Sam va se retrouver dans des contrées enneigées, avec le froid à braver et les vastes plaines russes à arpenter. Bien sûr, il aura toujours son arsenal de brute avec lui, les ennemis en face étant toujours aussi nombreux et déjanté. Ce contenu supplémentaire de Serious Sam 4 propose 5 missions en plus le long des côtes arctiques, au cœur de forêts désolées, aux abords de villages abandonnés et dans les méandres d’une ville fantôme pas vraiment accueillante, histoire qu'on puisse voir des décors différents. Allez hop, le trailer de lancement sur PS5 et Xbox Series qui va avec.