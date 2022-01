Serious Sam Siberian Mayhem : un stand alone qui se déroule dans la neige, un trailer et des images énervés

Sorti en 2020, Serious Sam 4 est un épisode qui n'a pas totalement convaincu, sans doute parce que la série a du mal à évoluer, malgré un certain capital sympathie. Mais Devolver Digital ne compte pas en rester là et annonce l'arrivée d'un nouvel épisode, ou plutôt un stand-alone, répondant au nom de Serious Sam : Siberian Mayhem. Si le chiffre "4" a été abandonné, le titre est néanmoins lié au dernier épisode avec cette fois-ci des environnements que notre cher Sam n'a pas l'habitude de parcourir. Il va en effet être question de braver le froid et d'arpenter les vastes plaines russes le temps de 5 grosses missions inédites le long des côtes arctiques, au cœur de forêts désolées, aux abords de villages abandonnés et dans les méandres d’une ville fantôme pas vraiment accueillante. Evidemment, le bestiare a été renouvelé et on apprend que de nouveaux ennemis et boss ont rejoint la Horde, ce qui signifie qu'en termes d'arsenal, il y aura également du neuf, comme cette arbalète expérimentale et la possibilité de piloter des véhicules tels que des motoneiges et même des mechas.

Serious Sam: Siberian Mayhem est développé par Timelock Studio, des habitués du modding sur la série Serious Sam, et les développeurs sont épaulés par la Croteam. La sortie de ce stand-alone est prévue pour le 25 janvier sur PC Steam, et sachez que les possesseurs de Serious Sam 4 bénéficieront d’une réduction substantielle, qu’ils précommandent ou achètent l’extension après sa sortie.