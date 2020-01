SELL : deux acteurs majeurs du jeu vidéo rejoignent le célèbre syndicat français

On connait tous le SELL, le Syndicat des Éditeurs de Logiciel français fondé en 1995. Grand partenaire de la Paris Games Week, représentant édifiant des acteurs de l'industrie, voix médiatique des joueurs, l'organisme porte de nombreuses casquettes et est composé d'un panel particulièrement représentatif du milieu, allant d'Activision-Blizard à Nintendo en passant par Orange, Ubisoft, Disney ou même Microsoft.Figurez-vous qu'aujourd'hui, le SELL a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres français particulièrement connus : Microïds et Quantic Dream. Le premier est un éditeur en pleine montée, à qui l'on doit Blacksad, Astérix & Obélix XXL 3 ou encore XIII Remake ; le second, que l'on ne présente plus, est l'iconique studio derrière Heavy Rain, Detroit Become Human et Beyond Two Souls. Une équipe largement consolidée, donc, et une information qui méritait d'être soulignée.