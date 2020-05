Second Extinction : on peut déjà s'inscrire à la bêta fermée, tous les détails

Si on a tous retenu de l'Inside Xbox du 7 mai 2020 le non-gameplay du trailer de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, il ne faudrait pas oublier que d'autres titres ont su se faire remarquer pendant cette événément dédié à la Xbox Series X. On pense tout naturellement à Second Extinction, un FPS coopératif qui donne l'impression que Turok et Left 4 Dead ont accouché d'un enfant ensemble. Développé par seulement 35 personnages au sein de Systemic Reaction, le studio derrière Generation Zero (oui, ce n'est pas très rassurant...), Second Extinction permettra à 3 joueurs de faire équipe pour aller dézinguer du dinosaure sous toutes ses formes et toutes ses races, sachant que certains d'entre eux semblent avoir développés des capacités hors du commun. Contrairement aux faits réels, ces reptiles géants n'ont pas succombé à la chute d'un météorite et ont éradiqué l'Humanité de la planète Terre. Un scénario classique, et prétexte pour nous donner le feu vert pour tuer et déchiqueter ces dinosaures féroces à l'aide des plus grandes pétoires de notre monde.



Sachez que Second Extinction peut d'ores et déjà être accessible par le biais d'une bêta fermée, dont les inscriptions sont ouvertes depuis quelques heures. Si jamais vous êtes intéressé et voulez faire partie des heureux élus, il suffit de se rendre sur le site officiel du jeu et de vous inscrire au programme War Support. Prévu sur PC, Xbox Series X et Xbox One, Second Extinction n'a toujours pas de date de sortie pour le moment. On patiente sagement et on se remate le trailer qui dépote.